Гороскоп на 29 августа: Козерогам нужно избегать скопления народа и темноты, а Львам стоит держаться подальше от огня

Восход Солнца: 05:40

Заход Солнца: 19:20

Солнце в Деве.

Овен. Будет возможность решить какие-то проблемы, возникшие раньше. Остаются в прошлом профессиональные разногласия, у вас появляются новые союзники, при поддержке которых можно многого добиться. Неблагоприятный день для начала любого важного дела, использования информации. Общение и контакты несут обманчивые надежды и разочарования в партнерах. Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. Возможны нервные срывы. Эмоциональная нестабильность не будет способствовать взаимопониманию у влюблённых. Умейте справляться со своими эмоциями и критично относиться к своим недостаткам.

Телец. С самого утра вы будете настроены на подвиги и судьба предоставит шанс отличиться. Бег с препятствиями ожидает сегодня представителя этого знака, который намерен всё и везде успеть. Лучше научитесь преодолевать те трудности, которые навалятся на вас в семейной жизни.

Близнецы. Пассивный, созерцательный день, обещает быть трудным. Вам необходимы уединение и сосредоточение на проблемах в личной жизни. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вам понадобятся терпение и трезвый расчёт. В результате отношения с близким человеком сложатся гармонично. Во второй половине дня вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом. Творчество — вот чем просто необходимо будет заниматься вам сегодня. Творческий порыв, как-либо реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких — делайте все преимущественно сами. К вечеру головная боль сегодня может вывести вас из строя, а потому лучше отдохните, откажитесь от визитов и не приглашайте гостей.

Рак. Не ищите проблем там, где их нет, в последнее время вы обеспокоены поведением своего партнера, а он банально устал от работы. День связан с изменениями в личной жизни – непрочные связи разорвутся. Многие будут ощущать неудовлетворенность своими партнёрами, особенно если те не отвечают вашим повышенным требованиям.

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Лев. Сегодня любые коммерческие дела не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня. Сны бывают вещими, следует ожидать их исполнения. Неблагоприятное расположение звёзд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах с близкими людьми. Новые знакомства, скорее всего, принесут усталость и разочарование. Особенно это касается женщин-Львов. Мужчинам-Львам не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности — напряженные усилия не принесут значительного результата. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и объективная оценка ситуации помогут сломить негативные тенденции дня. Сны следует истолковывать наоборот.

Дева. Благоприятный день для восстановления связей и отношений. Наиболее одухотворенные Девы, наделённые большой фантазией и вдохновением, удивят окружающих своими достижениями. Они почувствуют любовь и уважение. Возможно даже предложение о выгодной работе. Беритесь за неё с особым рвением, так как она принесет неплохой доход. В этот день благоприятны деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована вся неделя. Они могут быть связаны с детьми, творчеством, личным успехом. Рекомендуется сегодня начинать реализацию своих планов.

Весы. Не позволяйте чужому плохому настроению и критике, вызванной им, сбить вас с пути. Возможны моменты переутомления и лишние расходы, особенно, если вы вовлечены эмоционально и преследуете иную цель, помимо приятно проведенного времени.

Скорпион. Этот день принесёт много тревог и волнений. Звезды предостерегают от агрессивности и самодовольства по отношению к близким людям. Ваши отношения могут зайти в тупик. В сексуальной сфере вас подстерегают разочарования. Надежды скорее всего не сбудутся. Если вы будете придавать этому много значения, то рискуете впасть в депрессию. Вечером вероятны осложнения со здоровьем. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму. Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность. На уютном семейном островке вы сможете отдохнуть, успокоиться, забыть про все неурядицы и служебные дела. Вы будете самим собой, не нужно будет постоянно ждать выпадов недоброжелателей и отвечать на них. В отношениях с детьми вас ждет глубокая привязанность.

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Стрелец. Вероятно, сегодня у вас неожиданно появится возможность продемонстрировать все свои таланты и способности. Женщины-Стрельцы будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение. Ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Мужчинам-Стрельцам звёзды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников. Возможно, мужчинам-Стрельцам сегодня предстоит выбор между любовными приключениями и домашними обязанностями. Проявите осмотрительность. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие и вспыльчивость — не исключён неожиданный поворот событий не в вашу пользу.

Козерог. Начало дня отмечено переоценкой ценностей. Возможен новый этап в развитии деловой и личной жизни. Определив главное и второстепенное, вы сможете наметить правильную линию поведения. Многие испытают очищение и обновление чувств. Опасный, напряженный день. Напряжённость на работе сохраняется. Не исключено, что вы попадете в немилость к руководству или к коллегам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Планеты рекомендуют вам не обращать внимания на препятствия на своём пути. Это день испытаний и эмоционального обновления. Перед сном полезны омовения. Избегайте скопления народа и темноты.

Водолей. Сегодня Водолеи как никогда настроены идти на компромиссы, чем порадуют своих оппонентов, да и им самим понравится такой метод решения проблем. Этот период может быть омрачён домашними проблемами и конфликтами с родственниками. Старайтесь проявлять терпение в отношениях с ними.

Рыбы. Коллеги помогут вам решить некую профессиональную задачу, стоит прислушаться к их рекомендациям сегодня. День перемен и преобразований. Однако реализация планов по не зависящим от вас причинам может привести к финансовым потерям. Полагайтесь исключительно на своё мнение и интуицию, но избегайте тщеславия и эгоизма. Иначе возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, близкими людьми. Сон может быть вещим. Следует ожидать скорого исполнения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев