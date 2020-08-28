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28 августа 2020, 23:15

У 86% российских детей установлены фобии из-за пандемии коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в мире поспособствовала распространению фобий у большого процента детей по всей стране. Это случилось после строгих ограничительных мер весной. Об этом сообщают «Известия».

По словам директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Владислава Кучмы, был проведен опрос, в котором поучаствовали 30 тыс. детей из более 70 регионов. Опираясь на данные исследования, выяснилось, что помимо детских фобий предполагается появление депрессии. Более того, врачи обнаружили у некоторых детей туннельно-карпальный синдром, который характерен для специалистов цифровой индустрии.

К сожалению, всего лишь 13% несовершеннолетних смогли спокойно перенести пандемию. В связи с этим, медицинским работникам и педагогам предстоит учитывать состояние детей. Еще до этого, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев отметил, что из-за сложившейся ситуации может ухудшиться психическое состояние. В этом случае, не каждый сможет справиться со своими фобиями. По словам психотерапевтов, принужденная самоизоляция вызывает большой стресс для организма. Таким образом, при необходимости лучше обратиться к специалисту в целях получения помощи.

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#коронавирус #дети #здоровье

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