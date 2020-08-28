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28августа
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сегодня, 20:19 0

Из комплекта iPhone 12 исключили зарядку и наушники

Из комплекта iPhone 12 исключили зарядку и наушники
Фото: macrumors.com

По данным тайваньской исследовательской компании TrendForce, Apple окончательно решила продавать iPhone 12 без дополнительных аксессуаров, таких как зарядное устройство и проводные наушники. Таким образом, получено ещё одно подтверждение ранее циркулировавшим предположениям, пишут 3DNews.

TrendForce отмечает, что себестоимость новых смартфонов калифорнийской компании заметно возрастёт из-за поддержки 5G, поэтому удаление зарядного устройства и наушников из комплекта станет одним из способов компенсировать затраты при сохранении цены устройств на уровне предыдущих поколений. Вместе с этим Apple планирует представить новое 20-Вт быстрое зарядное устройство, которое, по словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), будет продаваться отдельно. Он также заявил, что семейство iPhone 12 будет иметь те же цены, что и актуальные iPhone 11, стоимость которых начинается от $699.

Предполагается, что Apple преподнесёт изменение комплектации под видом борьбы за экологию. Такой шаг приведёт к более компактной упаковке смартфона, меньшему количеству отходов и меньшему количеству выбросов в атмосферу как при производстве, так и при транспортировке готовой продукции. Кроме того, отказ от комплектной гарнитуры поможет простимулировать рост продаж беспроводных гарнитур AirPods.

Хотя поставки новых iPhone обычно начинаются в конце сентября, Apple недавно сообщила, что в этом году они задержатся на несколько недель. По словам аналитика Джона Проссера (Jon Prosser), Apple представит новые Apple Watch и iPad в пресс-релизе в начале сентября, а iPhone 12 будут показаны на виртуальном мероприятии в октябре.

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#связь #технологии

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