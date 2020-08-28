По всей России стоимость мороженого повысится на 30%

Unilever, нидерландско-британская компания, одна из лидеров на рынке продуктов питания, обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой не вводить маркировку на мороженое весом до 100г. Ожидается, что с 20 января 2021 года такой товар будет маркироваться согласно постановлению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Как объясняют власти, это делается для того, чтобы исключить из оборота контрафакт и не сертифицированную продукцию (либо сертифицированную не по стандартам ЕАЭС).

Президент компании «Unilever» Регина Кузьмина сообщает, что введение маркировки приведет к большим убыткам из-за первичных инвестиций в размере не менее 1,2 млрд рублей. И это только за один год, последующие внедрения составят около 300 млн рублей ежегодно. Более того, такие затраты никогда себя не окупят, так как производство мороженого является низко- и среднеценовой продукцией. В связи с этим, цены на такой десерт могут подняться на 25-30%