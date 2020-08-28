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28августа
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сегодня, 20:09 0

Подростки сбросили с балкона коктейль Молотова на голову прохожей девушке

Подростки сбросили с балкона коктейль Молотова на голову прохожей девушке
Фото: omsk-online.ru

Подростки из Краснодара решили развлечься, бросив коктейль Молотова с балкона жилого здания. Бутылка с зажигательной смесью полетела прямо в девушку, проходившую мимо. Пролетев в опасной близости от головы прохожей, емкость с горючей жидкостью ударилась о припаркованную машину, от чего автомобиль чуть было загорелся. Об этом сообщают «Известия».

Очевидцы произошедшего рассказывают, что подростки сначала плевались с балкона, выкрикивали нецензурную брань, и в целом вели себя вызывающе. Так как улица Героя Аверкиева, где происходило действо, не считается многолюдной, на действия «шпаны» никто не обратил внимания.

Не удовлетворившись полученным результатом, подростки решили сбросить бутылку с растворителем, сделанную по принципу коктейля Молотова. Сбросив емкость с балкона, хулиганы едва не попали в проходившую мимо девушку. На данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают личности всех участников инцидента. Пока остается неизвестным, какая именно мера пресечения ждет нарушителей.

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#здоровье #происшествия

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