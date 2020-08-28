Подростки сбросили с балкона коктейль Молотова на голову прохожей девушке

Очевидцы произошедшего рассказывают, что подростки сначала плевались с балкона, выкрикивали нецензурную брань, и в целом вели себя вызывающе. Так как улица Героя Аверкиева, где происходило действо, не считается многолюдной, на действия «шпаны» никто не обратил внимания.

Не удовлетворившись полученным результатом, подростки решили сбросить бутылку с растворителем, сделанную по принципу коктейля Молотова. Сбросив емкость с балкона, хулиганы едва не попали в проходившую мимо девушку. На данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают личности всех участников инцидента. Пока остается неизвестным, какая именно мера пресечения ждет нарушителей.