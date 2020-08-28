Горсовет Белогорска предлагает запретить использовать кандидатам на выборах старые фотографии

Депутаты горсовета Белогорска вынесли единогласное решение выйти с законодательной инициативой о внесении изменения в статью 61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», сообщает пресс-служба главы города.



Решение о внесении на рассмотрение Законодательного собрания Амурской области дополнений в нормативно-правовую базу принято на внеочередном пятидесятом заседании.

– Законодательством установлено, что в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, – пояснила председатель Белогорского горсовета Виктория Гратий. – По распространенной практике при выдвижении кандидатов на информационном плакате размещаются фотографии кандидатов, к которым статья 61 не содержит требований. Региональным законодательством о выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований данный вопрос также не урегулирован. Нередки случаи, когда, пользуясь этим правовым пробелом, кандидаты предоставляют фотографии многолетней давности. Между тем, с течением времени облик человека меняется и, в результате, в жизни кандидат выглядит совсем не так, как на фотографии. Размещение такой фотографии в качестве информации для избирателей не соответствует действительности, что можно трактовать как обман.

В целях устранения пробелов в правовом регулировании и невозможности использования кандидатами неактуальных фотоматериалов решение принято депутатами единогласно. Оно вступило в силу со дня его принятия.

— Считаю, верно подмечено, — высказала свою точку зрения депутат горсовета Светлана Поносова. — Нобелевский лауреат Дэниэль Канеман подтвердил, что эмоциональная составляющая в принятии решений первична по сравнению с разумным. По поводу нашей поправки, считаю, что такое упущение в законе есть. Если я сейчас начну избираться, дав свою фотографию в Фейсбуке, очень красивая, кстати, и многие на неё клюют и думают, что это совсем не бабушка…, и вдруг поставлю свою фотографию сейчас — это будет море и земля. Поэтому, наверное, такая инициатива имеет право быть. Дальше процедура очень, конечно, сложная, но напомнить об этом надо.