На форуме «Армия-2020» открылось рекордное количество площадок

В Приамурье открылся военно-тактический форум «Армия-2020». Как сообщила пресс-служба ВВО, в этом году у него рекордное количество площадок. Кроме Белогорска они развёрнуты ещё в четырёх населённых пунктах.

Отметим, что само мероприятие проходит под патронатом амурского объединения ВВО. Посмотреть на новые образцы вооружения и военной техники, можно, как в Белогорском гарнизоне, так и в посёлке Екатеринославка и полигоне Дальневосточного ВОКУ, а также в Биробиджане и посёлке Бабстово Еврейской автономной области.

«На площадках для статического показа вооружения и военной техники представлено около 100 современных образцов военной техники, стрелкового вооружения войск и подразделений разведки, такие как новейшие автоматы АК-12 и крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК», сообщило на своём сайте Министерство обороны страны.

В Белогорске форум проработает три дня. Ежедневно мероприятия будут начинаться в 11:00.