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сегодня, 18:48 0

Забеременевшая в 13 лет школьница показала фото с выписки

Забеременевшая в 13 лет школьница показала фото с выписки
Фото: tvk6.ru

14-летняя школьница из Железногорска на днях выписалась из роддома. Она поделилась фото с выписки со своими подписчиками в Instagram, пишет портал ТВК.

На выписке присутствовал её 11-летний возлюбленный, которого она называла отцом ребенка, его мать, а также мама самой школьницы. Девушке подарили два букета цветов.

Родившуюся девочку назвали Эмилией. Школьница рассказала, что с появлением малышки у нее начались трудности, но сейчас она уже привыкла к своему новому статусу мамы.

«Сначала я боялась что-то сделать Эми не так, она же маленькая, хрупенькая девочка. Мне нереально было страшно поднимать ее, пеленать и подмывать. Справляться со всем одной, без помощи родственников и кого-либо – было сложно. На следующий̆ день я уже могла подмыть малышку, надеть памперс, накормить и уложить спатеньки. На второй день я могла почти все. А сейчас я сама уже со всем справляюсь, без страхов», – написала девушка.

Школьница стала матерью 16 августа. Роды прошли успешно, однако, как заявила девушка, ей было очень тяжело и сейчас предстоит долгий процесс восстановления. Изначально девушка заявляла, что отец ребенка – ее 10-летний друг, с которым они состоят в отношениях. Однако эксперты ток-шоу Андрея Малахова, на котором побывала молодая пара из Железногорска, с уверенностью сообщили, что это невозможно.

После школьница призналась, что была изнасилована старшеклассником. Следователи возбудили уголовное дело – подросток сейчас находится под домашним арестом.

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#дети #жизнь

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