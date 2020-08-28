Забеременевшая в 13 лет школьница показала фото с выписки

Фото: tvk6.ru

На выписке присутствовал её 11-летний возлюбленный, которого она называла отцом ребенка, его мать, а также мама самой школьницы. Девушке подарили два букета цветов.

Родившуюся девочку назвали Эмилией. Школьница рассказала, что с появлением малышки у нее начались трудности, но сейчас она уже привыкла к своему новому статусу мамы.

«Сначала я боялась что-то сделать Эми не так, она же маленькая, хрупенькая девочка. Мне нереально было страшно поднимать ее, пеленать и подмывать. Справляться со всем одной, без помощи родственников и кого-либо – было сложно. На следующий̆ день я уже могла подмыть малышку, надеть памперс, накормить и уложить спатеньки. На второй день я могла почти все. А сейчас я сама уже со всем справляюсь, без страхов», – написала девушка.

Школьница стала матерью 16 августа. Роды прошли успешно, однако, как заявила девушка, ей было очень тяжело и сейчас предстоит долгий процесс восстановления. Изначально девушка заявляла, что отец ребенка – ее 10-летний друг, с которым они состоят в отношениях. Однако эксперты ток-шоу Андрея Малахова, на котором побывала молодая пара из Железногорска, с уверенностью сообщили, что это невозможно.

После школьница призналась, что была изнасилована старшеклассником. Следователи возбудили уголовное дело – подросток сейчас находится под домашним арестом.