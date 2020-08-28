Больше шестидесяти тысяч гектаров сельхозземель Приамурья не используют как следует

В этом году специалисты министерства имущественных отношений области проверили, как используются государственные, муниципальные и частные сельскохозяйственные угодья. Из-за коронавируса акцент сделали на контроль недобросовестных правообладателей.

«По состоянию на 28 августа 2020 плановые осмотры проведены в отношении 235 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Нарушения выявлены на общей площади 63 тысячи гектаров Проводится работа по привлечению правообладателей этих земель к административной ответственности. Неиспользуемые земли будут изъяты и вовлечены в сельскохозяйственный оборот», сообщили в минимущества.

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