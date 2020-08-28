В конкурсной программе «Амурской осени» покажут 24 короткометражки

В конкурсе на лучшую короткометражку в рамках фестиваля «Амурская осень» поучаствуют 24 фильма, 10 из которых – премьеры. В этом году лучшие фильмы получают денежные вознаграждения. Обладатель Гран-При в конкурсе полнометражных фильмов получит 150 000 рублей, в конкурсе короткометражек – 50 000 рублей. Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит продюсер, актриса, заслуженная артистка России Татьяна Яковенко.

Вот полный список конкурсных короткометражных фильмов: «Банан», реж. Степан Азарян, 14мин.30сек., 2020г., Россия

«Два часа до тишины», реж. Рудольф Хайнуров, 18мин., 2020г., Россия, премьера

«Жертва», реж. Руслан Сорокин, 24мин., 2020г., Россия, премьера

«Зеркало Гезелла», реж. Элина Курбатова, 24мин., 2020г., Россия, премьера

«Клуб вязания для мужчин за 40», реж. Егор Гаврилин, 22мин.10сек., 2020г., Россия

«Курчатов», реж. Александр Королев, 25мин., 2020г., Россия, премьера

«Манекены», реж. Максим Ногинов, 7мин., 2020г., Россия, премьера

«Мы – значит», реж. Игорь Марченко, 23мин., 2020г., Россия

«Невесомость», реж. Любовь Князева, 20мин., 2020г., Россия, премьера

«Обычная история», реж. Екатерина Белобородова, 14мин., 2019г., Россия/Украина

«Он», реж. Данил Тихомиров, 25мин., 2020г., Россия, премьера

«Отщепенец», реж. Юлия Орехова, 15мин., 2020г., Россия

«Переаттестация», реж. Анна Кузьминых, 18мин.41сек., 2019г., Россия

«Персефона», реж.Екатерина Ланн, 9мин.,2020г., Россия, премьера

«Положи мне льда», реж. Никита Денисов, 13мин., 2020г., Россия, премьера

«Последний день», реж. Александр Дроздов-Тихомиров, 12мин.48сек., 2020г., Россия

«Рад тебя видеть», реж. Владимир Головнев, 24мин., 2020г., Россия, премьера

«Солдатская шапка», реж. Павел Москвин, 18мин.30сек., 2020г., Россия, премьера

«Сценарий», реж. Маргарита Волкова, 10мин., 2020г., Россия, премьера

«Талант», реж. Олег Агейчев, 2020г., Россия

«Тройня», реж. Вадим Зайцев, 20мин., 2020г., Россия, премьера

«Фейерверк», реж. Никита Грушин, 20мин., 2020г.,Россия

«Черное пальто», реж. Ольга Проскурнина, 34мин., 12+, 2020г., Россия

«Эмансипе», реж. Дана Бакланова, 18мин., 2020г., Россия





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#кино #культура

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