В Сергеевке участковый обезвредил нарушителя выстрелом в плечо

Днём 22 августа житель села Сергеевка Благовещенского района угрожал ножом работнице местного магазина. Сообщение об угрозах поступило в полицию.

К месту жительства правонарушителя, как оказалось, ранее судимого за убийство амурчанина, отправился участковый. Хозяин дома встретил полицейского на веранде с ножом в руках. Мужчина угрожал участковому убийством.

На предупреждение о возможном применении в отношении него оружия, правонарушитель не отреагировал и с ножом в руках напал на участкового.

Полицейский выстрелил в область предплечья нападавшего. Нарушитель порядка доставлен в больницу. Сотрудник полиции не пострадал.

Предварительно применение табельного оружия признано правомерным. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Амурской области.

В случае применения оружия, сотрудник полиции не обязан производить предупредительный выстрел. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» это является его правом.