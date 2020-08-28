Главное «За неделю!»: заминированные магазины, рейдерские захваты и новый главврач областной больницы

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

Финальная неделя августа началась с волны минирования по всему Благовещенску. Гостиницы, торговые центры и детские сады. Под данную «акцию» попали почти все. Слава богу, что все минирования оказались ложными и вообще, хочется надеяться, что тревога была учебной… но такая информация нам не поступала.

Уже два месяца длится скандал вокруг амурского добывающего предприятия «Петропавловск». Недавно в нашу редакцию попало видео «силового» захвата компании. По заявлению очевидцев, то, что происходило на офисе в момент захвата напоминало фильмы криминального содержания. Да уж, если 2007 нам не вернуть, то 90-е и 00-е, видимо, можно… Наша редакция будет следить за развитием событий. Надеемся, что всё закончится мирно и без последствий.

В амурской областной больнице и на Благовещенской станции скорой помощи назначены новые руководители. Евгений Тарасюк и Дмитрий Островский уже заняли свои рабочие места, правда, расслабиться там вряд ли получится, тем более с нынешней ситуацией. Будем надеяться, что изменения, принятые министерством здравоохранения области, принесут свои плоды, а свежий взгляд нового руководства обновит систему работы. Ну а нашим зрителям мы в очередной раз напомним о мерах индивидуальной защиты. Масочки, антисептики, социальная дистанция… Это уже как отче наш.

Ну да ладно, если маски и дистанция в полтора метра – мера временная, то есть и проблемы, как говорится, «на подольше»! В конце прошлой недели в Благовещенске вновь просел асфальт на Игнатьевском шоссе, в районе торгового центра ГСТК. Эксперты дают не самый утешительный прогноз: несколько лет на ликвидацию провала. Если приступать к работам, специалистам придётся установить направление движения подземных вод. Там, где они собираются, нужно будет делать коллекторы, ливнёвки, дренажи, бетонные или грунтовЫе завесы. Но при этом надо будет разбирать улицы, вскрывать тротуары и укладывать трубы. Подобные исследования коснутся всего микрорайона.

Можно сделать логический вывод: спустя несколько лет жители «микрашки» будут самыми спокойными и стрессоустойчивыми во всей Амурской области. Конечно же после тех, кто каждый день проезжает в час пик через Зейский мост туда и обратно.

Кстати, про мост! В Благовещенске наконец-то закончились ремонтно-восстановительные работы на мосту через Зею. За три ночи строители заменили четыре плиты перекрытия. Будем надеяться, что любые новости про мост отныне будут только о строящемся, а то уж очень хочется его поскорее увидеть.

И еще одна приятное новость а конце! Движение по улице Загородной в Благовещенске откроют уже на этой неделе. Казалось бы, мы с Вами только недавно обсуждали закрытие путепровода до конца лета и вот его уже открывают. И знаете, даже не так важно уложился ли подрядчик в срок, грустно от того, что лето заканчивается.

Но мы не унываем, мы думаем только о позитивном и хорошем! Вам, кстати, предлагаем делать также! Впереди новый осенний сезон! Больше новостей и интересных историй читайте на сайте Амур.инфо. И постарайтесь провести финальные выходные лета – незабываемо!