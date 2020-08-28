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28августа
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сегодня, 18:08 0

Бывший глава Белоруссии призвал лишить русский язык государственного статуса

Бывший глава Белоруссии призвал лишить русский язык государственного статуса
Фото: pixabay.com

Экс-руководитель Верховного совета республики Беларусь Станислав Шушкевич выступил с заявлением о необходимости лишения русского языка на территории страны государственного статуса. Государственный деятель подчеркнул, что единственным официальным языком в республике должен остаться белорусский, пишет портал Vse42.ru.

Тем не менее Шушкевич обратил внимание, что у белорусского государства «нет никакого противостояния с русскими». Соответствующее заявление было озвучено бывшим председателем Верховного совета Белоруссии в интервью, опубликованном на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

– Мы всегда хотели быть белорусами. <...> Выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру <…> Государственным языком должен быть один – белорусский, потому что у него нет больше родины, – сказал политик.

В то же время, по словам бывшего главы республики, переход граждан на белорусский язык как на единственный официальный будет «довольно сложный и длительный». Ранее сообщалось, что Шушкевич обратился к Александру Лукашенко с призывом об отставке.

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#политика

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