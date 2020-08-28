Восемнадцатилетний житель Читы прикурил от свечи на алтаре

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Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении жителя Читы 2002 года рождения. Он подозревается в оскорблении чувств верующих, сообщает пресс-служба СК Забайкалья.

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажжённую свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.