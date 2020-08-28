В Благовещенске завтра дождливо и ветрено: прогноз погоды на 29 августа

В Белогорске, Райчихинске, Завитинске, Зее и Шимановске завтра переменная облачность, без осадков. Температура днем +15…+22°С. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. В Свободном малооблачно. Дневные температуры будут в пределах +15…+22°С. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-10 метров в секунду. В Архаре переменная облачность, без осадков. Температура днем +18…+24°С. Ветер восточный 4-10 метров в секунду. В Сковородине завтра ясно. Днем воздух прогреется до +20°С. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. В Тынде небольшая облачность. Температура днем +6…+18°С. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный до 10 метров в секунду. Температура ночью +12…+14°С, днём +20…+22°С.