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В Благовещенске завтра дождливо и ветрено: прогноз погоды на 29 августа

В Благовещенске завтра дождливо и ветрено: прогноз погоды на 29 августа
Фото: pixabay.com

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра на севере области ожидается малооблачная без осадков погода. Ночью и в утренние часы туман, дымка. Температура ночью +4…+9°С, по северо-западу до -2°С. Днём температура воздуха будет в пределах +18…+23°С. На юге облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура ночью +8…+13°С, днём +18…+23°С.

В Белогорске, Райчихинске, Завитинске, Зее и Шимановске завтра переменная облачность, без осадков. Температура днем +15…+22°С. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. В Свободном малооблачно. Дневные температуры будут в пределах +15…+22°С. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-10 метров в секунду. В Архаре переменная облачность, без осадков. Температура днем +18…+24°С. Ветер восточный 4-10 метров в секунду. В Сковородине завтра ясно. Днем воздух прогреется до +20°С. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. В Тынде небольшая облачность. Температура днем +6…+18°С. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный до 10 метров в секунду. Температура ночью +12…+14°С, днём +20…+22°С.

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