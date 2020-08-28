Парень бросил девушку из-за фото в купальнике на пляже
Недавно пользовательница Twitter из Пскова поделилась с подписчиками перепиской знакомой со своим, теперь уже бывшим, парнем. Публикация тут же стала вирусной, ведь причина расставания весьма неожиданная, пишет Life.ru.
Пользовательница This_is_Louder опубликовала скриншот переписки с молодым человеком. Пользователи соцсети от диалога пришли в ужас. Поведение парня тут же стало поводом для шуток сотен пользователей в комментариях.
«Придраться к купальнику на пляже — это как придраться к пижаме в постели. Вот ты проститутка, раздетая спать ложишься», — Malyarina
«Вот ты проститутка, ты под одеждой голая», — ellivolav
Между тем часть комментаторов шутить над инцидентом отказались, ведь ситуация крайне серьёзная. Девушка имеет полное право выбирать себе одежду ровно такую, какую она хочет. И молодому человеку следовало бы реагировать на такие пустяки адекватнее.
Другие же заметили, что пара знакома недолго и хорошо, что такое неадекватное поведение выяснилось на ранних стадиях — не пришлось тратить время на очередного мерзавца.
«Девочка сама может решить, что ей надеть. И в любом случае на неë будут заглядываться. Это естественно. А парень вообще неадекватный. Такого быстро сливают», — lostrocketmess
«Жадные мужики, считающие, что на женщину уж и посмотреть никто больше не может, должны быть лишены секса пожизненно», — fonarick
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