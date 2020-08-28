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сегодня, 18:04 0

Дорогу «Заречное – Сиан» перекрыли для движения

Дорогу «Заречное – Сиан» перекрыли для движения
Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 августа, в 10:00 перекрыли движение на ещё одном участке дороги Зейского района. Речь идёт об ограничении для всех видов транспорта по автодороге «Заречное – Сиан», сообщает районное отделение ГИБДД.

Движение закрыто с 7 по 8 километр трассы из-за промыва дорожного полотна. Это произошло после повышения уровня воды в реке Уркан. Отрыть участок для проезда планируется после стабилизации ситуации, когда это произойдёт сказать не может никто.

Напомним, накануне по этой же причине закрыли подъезд к селу Ивановка Зейского района.

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#дороги

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