Дорогу «Заречное – Сиан» перекрыли для движения

Сегодня, 28 августа, в 10:00 перекрыли движение на ещё одном участке дороги Зейского района. Речь идёт об ограничении для всех видов транспорта по автодороге «Заречное – Сиан», сообщает районное отделение ГИБДД.

Движение закрыто с 7 по 8 километр трассы из-за промыва дорожного полотна. Это произошло после повышения уровня воды в реке Уркан. Отрыть участок для проезда планируется после стабилизации ситуации, когда это произойдёт сказать не может никто.

Напомним, накануне по этой же причине закрыли подъезд к селу Ивановка Зейского района.