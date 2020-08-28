В Архаринском районе появится новый дом культуры

Областной минстрой готовит проект нового дома культуры для села Ядрино Архаринского района. В доме культуры оборудуют зрительный зал на 100 человек, пост пожарной охраны, артистическую комнату, помещение под библиотеку и функциональный гардероб.

«На территории Ядринского сельсовета нет ни одного дома культуры. Ядрино является центральной усадьбой муниципального образования. Численность населения — порядка 500 человек. В селе есть школа, а также библиотека, которая располагается в приспособленном помещении. Поэтому и возникла необходимость в строительстве дома культуры. Новый клуб будет располагаться недалеко от школы. Мы планируем построить дом культуры в 2022-2023», — рассказала начальник отдела по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта администрации Архаринского района Елена Ильюшенко.