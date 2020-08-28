Россиянина задержали в США сразу же после прилёта

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Как следует из обвинительного заключения, Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу.

Пострадавшим предлагали в качестве работы на дому обналичивать присылаемые им чеки, после чего отправлять деньги по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки были фальшивыми, и банки требовали от пострадавших вернуть средства. Один из них в результате оказался должен более 25 тысяч долларов.

ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына — через них, по версии следствия, было отмыто не менее 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж суммами меньше чем по десять тысяч долларов за транзакцию, что позволяло избежать проверки.

Предполагаемого подельника Спицына Григория Баскакова арестовали ранее в августе после того, как он в мае получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова также выдан ордер на арест, но взят ли он под стражу, из документов суда не ясно.