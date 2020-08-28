Ремонт моста в Верхнеблаговещенском продолжится на следующей неделе

Аварийный мост между Благовещенском и Благовещенским районом продолжат демонтировать на следующей неделе. Далее запланировано обустройство нового проезда: рабочим предстоит установить на участке водопропускной лоток, организовать автодорожную насыпь, а также зону для пешеходов, после этого проезжую часть заасфальтируют. Всё это растянется на полтора месяца. ⠀

На весь период ремонта движение по мосту перекроют. Автомобилисты смогут добраться до места назначения по грунтовой дороге, которая начинается со стороны карьера – ее уже отсыпали щебнем. Также организуют автобусное сообщение, рассказали в пресс-службе городской администрации. Напомним, на прошлой неделе на аварийном участке поставили предупреждающие знаки и ограждение, движение регулировали сотрудники ГИБДД. Сейчас ездить по мосту опасно – одна обрушенная плита уже демонтирована, еще одна плита только начала разрушаться.⠀

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