С сентября по октябрь школьники Приамурья напишут проверочные работы

Всероссийские проверочные работы обычно проводят в марте-апреле. Однако из-за пандемии в Амурской области их перенесли на период с 14 сентября по 12 октября. Оценки за них ребятам выставлять не будут.

Проверочные напишут только ученики 5-9 классов. Так как 10 и 11 классы успели написать работы до пандемии. Для девятиклассников их могут организовать в режиме апробации, но только по решению руководства школы. А вот для остальных школьников процедура обязательна, сообщает пресс-служба Амурской области.

— ВПР помогают определить степень усвоения школьниками необходимой информации. Они нужны для выявления пробелов в знаниях учащихся и дальнейшего их устранения. Это мониторинг имеющейся ситуации, а не карательная мера для учеников или учителей, — прокомментировала заместитель министра образования и науки области Лариса Закирова.

По результатам исследований учителя должны скорректировать рабочие программы. Замминистра отметила, что если отметки всё же выставят в журнал, то необходимо обратиться в министерство по телефону «горячей линии».

Проверочные работы проводятся:

для 5 классов – по русскому языку, математике и окружающему миру (программа 4 класса);

для 6 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии (программа 5 класса);

для 7 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию (программа 6 класса);

для 8 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, английскому/немецкому/французскому языку (программа 7 класса);

для 9 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии (программа 8 класса).