Фестиваль «Золотая маска» проведут каскадным методом

В рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке фестиваль «Золотая маска» продолжит программу региональных проектов и впервые побывает в Амурской области. Сюда приезжают представители семи театров из Москвы и Санкт-Петербурга.

Из-за смены часовых поясов артистам требуется больше времени на адаптацию, сутки они приходят в себя. Это всё учитывается при организации проекта, согласовываются графики артистов, особенно тех, кто много и успешно снимается в кино.

— Гастроли на Дальний Восток, как правило, приурочены к началу или концу сезона, — рассказала руководитель региональных проектов фестиваля «Золотая маска» Наталья Яневская. — Это опять же связано с удаленностью региона и соответственно с репертуарными планами самих театров, выпуском новых постановок. Мы стараемся привозить одни из самых кассовых и успешных столичных постановок, но не можем оставить сам театр без его популярных спектаклей на долгий срок.

В этом году, кроме расстояний и часовых поясов, приходится учитывать ещё и ограничения в связи с коронавирусной инфекцией.

— Коллективы приезжают так называемым каскадным методом, то есть они не пересекаются, — говорит директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. — Нет такого театра, который бы присутствовал в области или городе от начала и до конца фестиваля.

Например, «Театр наций» приезжает в Благовещенск четвёртого сентября. Пятого числа на сцене ОКЦ труппа представит спектакль болгарского режиссера Явора Гырдева «Метод Грёнхольма», а на следующий день артисты улетают обратно в Москву. По такому же принципу прибывают и остальные коллективы, которые в области пробудут от одного до четырёх дней. Исключение составляют восемь представителей дирекции фестиваля «Золотая маска».

— Эти люди будут находиться в Благовещенске от начала и до конца проведения фестиваля, — уточняет Ольга Смирнова. — Они будут организовывать всю логистику и перемещение коллективов. Все участники, в том числе театры «Карамболь» и «Мастерская» из Санкт-Петербурга, в Благовещенск прилетают из Москвы и обратно улетают в Москву.

А тем временем декорации и реквизит спектаклей готовится к отправке или уже выехал в Приамурье. В фестивале участвуют репертуарные театры, а это значит, что задействован большой объём декораций, которые надо своевременно доставить и смонтировать. Так, у самого масштабного спектакля в афише «Золотой маски» в Благовещенске – «Шербурских зонтиков» – целых три фуры декораций! Их монтаж длится полтора-два дня.

— Ни для кого не секрет, что у нас очень большая страна, и расстояния накладывают свой отпечаток на организацию гастролей, — говорит Наталья Яневская. — Декорации к вам едут долго, и для перевозки мы используем грузовые машины, так как это все равно быстрее, чем оправлять по железной дороге.

Спектакли «Золотой маски» в Благовещенске будут проходить с 1 по 13 сентября на сценах Амурского областного театра драмы и ОКЦ. Получить информацию о наличии мест и приобрести билеты можно в театральных кассах или на сайтах amurteatr.ru и okcblag.ru. Стоимость билетов на спектакли «Золотой маски» — 500, 1 000 и 1 500 рублей.