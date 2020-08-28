В Амурской области выявили 25 новых случаев COVID-2019

В Приамурье лабораторно подтверждено 25 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста за последние сутки составил 0,8%.

В областном центре лабораторно подтвердили 11 заболевших. По три случая в Свободном и Тамбовском районе. А вот в Архаринском и Благовещенском районах — по два. По одному случаю в Бурейском, Михайловском и Тындинском районах.

Всего на 28 августа в Амурской области выявлено 3299 случаев COVID-2019. С выздоровлением 2274 человека выписаны из стационара. Количество летальных исходов — 48 человек.

Под медицинским наблюдением находится 563 человека, бывших в контакте с заболевшими. Все находятся на изоляции по месту жительства, сообщает пресс-служба правительства области.