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28августа
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сегодня, 17:04 0

В Амурской области выявили 25 новых случаев COVID-2019

В Амурской области выявили 25 новых случаев COVID-2019
Фото: pixabay.com

В Приамурье лабораторно подтверждено 25 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста за последние сутки составил 0,8%.

В областном центре лабораторно подтвердили 11 заболевших. По три случая в Свободном и Тамбовском районе. А вот в Архаринском и Благовещенском районах — по два. По одному случаю в Бурейском, Михайловском и Тындинском районах.

Всего на 28 августа в Амурской области выявлено 3299 случаев COVID-2019. С выздоровлением 2274 человека выписаны из стационара. Количество летальных исходов — 48 человек.

Под медицинским наблюдением находится 563 человека, бывших в контакте с заболевшими. Все находятся на изоляции по месту жительства, сообщает пресс-служба правительства области.

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#коронавирус

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