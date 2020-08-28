В спортшколе Циолковского открыли новый бассейн

На открытии нового бассейна в спортшколе Циолковского присутствовал Василий Орлов. Плаваньем здесь бесплатно будут заниматься 45 детей, а также дети с ОВЗ. Внедрят аквааэробику и даже плаванье для дошкольников и грудничков.

Постройку бассейна начали ещё 15 лет назад. С 2011 года комплекс работал наполовину, а недостроенную часть здания заморозили из-за недостатка финансов. Два года назад на завершение работ направили 101 миллион рублей.

— Это один из самых долгожданных и сложных для города объектов. Я надеюсь, бассейн сможет удовлетворить нужды жителей Циолковского. Малая чаша предназначена специально для детей, большая – для взрослых. Важно, что посещать бассейн смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. У Циолковского большие перспективы, люди здесь должны иметь комфортные условия проживания, — отметил губернатор.

В этом году в бассейне внедрят адаптивную физкультуру. Дети с ограниченными возможностями, 30 человек будут заниматься в воде с инструктором. В расписание включат плавание для грудничков и дошколят, аквааэробику. Рассматривают и вопрос об обучении взрослых, которые не умеют плавать.

Возле бассейнов уложили тёплый пол. Влажную уборку проводят постоянно — закуплены две машины для мытья полов. Дно бассейна будут чистить умные пылесосы.

В общей сложности на строительство спортшколы в Циолковском с 2005 года выделили порядка 240 миллионов рублей. За последний учебный год в спортивной школе бесплатно занимались 307 детей. Школьники Циолковского могут бесплатно заниматься баскетболом, футболом, каратэ, самбо, вольной борьбой, лыжной подготовкой и даже пауэрлифтингом. В этом году для 45 ребят бесплатным станет ещё и плаванье.

В Циолковском продолжится развитие, уже прописан план до 2030 года. Здесь построят больше жилья, появятся парки, пешеходные и велосипедные зоны, детские сады, школа и другие объекты. Скоро город станет первым в Приамурье, где котельная перейдёт на газ, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.