Новые подробности: офис «Покровского рудника» в Москве освободила полиция

Обновлено: 16:35



Сотрудники полиции в ходе спецоперации заняли московский офис «Петропавловска» в Рубцовом переулке, 13. Всё произошло сегодня ночью. Захватчиков силовики вывели из здания.

«Людей, захвативших здание накануне, вывели из офиса. В данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают все учредительные и другие документы вовлеченных сторон, чтобы дать правовую оценку ситуации и нормализовать обстановку. Здание под контролем полиции», — опубликовали сотрудники «Петропавловска» в своём Telegram-канале. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

Напомним, захват офиса произошёл утром 26 августа. В здание ворвался человек, представившийся недавно назначенным и.о. гендиректора лондонской Petropavlovsk PLC Максимом Мещеряковым с группой крепких парней. Обезвредив охрану Мещеряков с «командой», взяли под контроль офис, серверы компании и даже часть личных вещей сотрудников.