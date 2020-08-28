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28августа
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сегодня, 16:25 1

Новые подробности: офис «Покровского рудника» в Москве освободила полиция

Новые подробности: офис «Покровского рудника» в Москве освободила полиция

Обновлено: 16:35

Сотрудники полиции в ходе спецоперации заняли московский офис «Петропавловска» в Рубцовом переулке, 13. Всё произошло сегодня ночью. Захватчиков силовики вывели из здания.

«Людей, захвативших здание накануне, вывели из офиса. В данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают все учредительные и другие документы вовлеченных сторон, чтобы дать правовую оценку ситуации и нормализовать обстановку. Здание под контролем полиции», — опубликовали сотрудники «Петропавловска» в своём Telegram-канале. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

Напомним, захват офиса произошёл утром 26 августа. В здание ворвался человек, представившийся недавно назначенным и.о. гендиректора лондонской Petropavlovsk PLC Максимом Мещеряковым с группой крепких парней. Обезвредив охрану Мещеряков с «командой», взяли под контроль офис, серверы компании и даже часть личных вещей сотрудников.

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#Конфликт в «Петропавловске»

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Комментарии
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  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    7 минут назад

    А захватчикам не положен, как минимум арест за нарушение общественного порядка?

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