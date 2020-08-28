Жителей Островского, 12 завалило пылью от ремонта администрации

В Благовещенске недавно закончился первый этап ремонта фасада администрации. Жители Островского, 12 радуются больше остальных — всю прошлую неделю двор заваливало «снегом» из пыли и песка.

Ремонт фасада администрации города со статусом памятника архитектуры завершён не полностью. Внешний вид бывшего особняка золотопромышленника Ларина ещё предстоит покрасить.

Заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский и представители администрации провели встречу с жителями. После обсуждения вопрос был урегулирован. Управляющая компания совместно со специалистами ЖКХ уберут дворовые территории двух многоквартирных домов.

— На прошлой неделе из-за ремонта пыль перелетала аж через пять этажей! Машины были покрыты полусантиметровым слоем песка. А жители дома, особенно ближайшего к ремонту подъезда, каждый день вымывали её с подоконников и не могли сушить бельё. Хорошо, что представители администрации пошли к нам навстречу и пообещали помочь в уборке территории, — рассказала жительница дома по Островского, 12 Светлана.

Теперь ремонтные работы начнутся с другой стороны фасада. Эта часть не прилегает к жилым домам, а значит рабочие не помешают жителям домов, сообщили в пресс-службе администрации города Благовещенска.