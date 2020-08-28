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28августа
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сегодня, 16:19 0

В Благовещенске на детской площадке в районе набережной снова испортили арт-объект

В Благовещенске на детской площадке в районе набережной снова испортили арт-объект

В Благовещенске на набережной снова сломали фигуры лошадей. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщили специалисты МКП «ГСТК».

Отремонтированный арт-объект установили на детской площадке всего неделю назад. Сегодня пришлось его снова демонтировать и отправить на реставрацию. У лошади сломались копыта и повредились крепления. Кроме этого, фигура сильно расшаталась. Как сообщают специалисты подразделения санитарной очистки и озеленения, причиной поломки стала неправильная эксплуатация.

view-source:https://www.instagram.com/p/CEasw51qQms/?utm_source=ig_web_copy_link

– Мы напоминаем, что малые архитектурные формы не предназначены для игр и сидения на них, они служат для украшения игровой зоны и просим родителей бережней относиться к фигурам во время прогулок с детьми, – сообщает пресс-служба МКП «ГСТК».

Напомним, что в начале августа на детской площадке хулиганы разбили архитектурные фигуры животных и сломали ограждение на горке.

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