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28августа
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сегодня, 15:44 1

В «Васильке» начали долечивать амурчан от коронавируса

В «Васильке» начали долечивать амурчан от коронавируса

Санаторий «Василёк» начал принимать пациентов, перенёсших COVID на реабилитацию. Напомним, такое решение принял губернатор области Василий Орлов. Сейчас в учреждении курс восстановления уже проходит пять человек.

«Длительность долечивания и санаторно-курортного лечения в нашем санатории составляет 14 дней. Это проводится в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи. На бесплатной основе предоставляется комплекс услуг: комфортные условия проживания, лечебное питание, полный спектр физиотерапевтических процедур, ЛФК, климатолечение», – сообщил главный врач ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» Олег Белый.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    44 минуты назад

    Хм... поболеть что ли?

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