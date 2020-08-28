В «Васильке» начали долечивать амурчан от коронавируса

«Длительность долечивания и санаторно-курортного лечения в нашем санатории составляет 14 дней. Это проводится в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи. На бесплатной основе предоставляется комплекс услуг: комфортные условия проживания, лечебное питание, полный спектр физиотерапевтических процедур, ЛФК, климатолечение», – сообщил главный врач ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» Олег Белый.