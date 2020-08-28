Четверо благовещенцев представят Приамурье на фестивале «Таврида-АРТ»

Четверо амурчан отправятся осенью на фестиваль «Таврида-АРТ», сообщает пресс-служба благовещенской администрации. Молодых людей ожидают флешмобы, арт-перформансы, шоу модных дизайнеров, костюмированные ночные шествия, театральные и цирковые представления, кинопоказы.

Также участники смогут посетить выставки современного искусства, стендап-выступления, открытый чемпионат творческих компетенций и многое другое. Фестиваль продлится пять дней – со 2 по 6 сентября, место встречи – Симферополь.

В Благовещенске конкурсный отбор прошли четыре девушки: координатор направления «Волонтеры-медики» Дарья Хлыбова, активист движения Екатерина Меньщикова, актриса народного театра «Дебют» Ирина Пестерева и участница акции #МЫВМЕСТЕ Елена Смирнова.