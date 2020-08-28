Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:29 0

Четверо благовещенцев представят Приамурье на фестивале «Таврида-АРТ»

Четверо благовещенцев представят Приамурье на фестивале «Таврида-АРТ»
Фото: admblag.ru

Четверо амурчан отправятся осенью на фестиваль «Таврида-АРТ», сообщает пресс-служба благовещенской администрации. Молодых людей ожидают флешмобы, арт-перформансы, шоу модных дизайнеров, костюмированные ночные шествия, театральные и цирковые представления, кинопоказы.

Также участники смогут посетить выставки современного искусства, стендап-выступления, открытый чемпионат творческих компетенций и многое другое. Фестиваль продлится пять дней – со 2 по 6 сентября, место встречи – Симферополь.

В Благовещенске конкурсный отбор прошли четыре девушки: координатор направления «Волонтеры-медики» Дарья Хлыбова, активист движения Екатерина Меньщикова, актриса народного театра «Дебют» Ирина Пестерева и участница акции #МЫВМЕСТЕ Елена Смирнова.

Просмотров всего: 201

#культура #образование

распечатать


Эксклюзив 3

Интервью Амур.инфо: как обучить ребёнка иностранным языкам
Общество

Василий Орлов оценил подготовку «Точки роста» в Новобурейском
Общество

Минобрнауки Приамурья: школа-интернат № 5 в Новобурейском ликвидирована не будет
Общество 6

Уникальную школу-интернат № 5 в Новобурейском грозятся постепенно расформировать
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь