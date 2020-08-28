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28августа
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сегодня, 15:21 0

Школа из Свободного получит триста тысяч рублей на развитие своего музея

Школа из Свободного получит триста тысяч рублей на развитие своего музея
Фото: «Зейские огни»

Школа № 192 города Свободного вышла в финал всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» как победитель регионального этапа. Комиссия присудила ей второе место в группе дальневосточников. За второе место музей получит в награду от организаторов триста тысяч рублей на дальнейшее развитие.

А музейная краеведческая комната школы в селе Варваровка Октябрьского района заняла третье почетное место среди всех сельских музеев Дальнего Востока.

– Это высокая и престижная оценка. Патриотическое воспитание всегда основывалось на опыте, традициях предыдущих поколений. Конечно же, в юбилейный год Победы актив музея включился в подготовку внеклассных мероприятий и поисковой работы, организовывали встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. В результате в музее накопили большой материал о войне, о воевавших выпускниках школы. Есть много наглядного материала – медали, письма с фронта, фронтовые фотографии. Учащиеся по крупицам собирали весь этот материал, готовили проекты. Ребята гордятся своей историей и героями войны, отстоявшими свободу Родины, – поделилась руководитель школьного музея в Свободном Любовь Косарева.

Жюри оценивало опыт школьных музеев и музейных уголков в сфере краеведения, а также военной истории. Информацию об учреждении представляли в виде презентации с приложением фото- и видеоматериалов, отражающих основную деятельность музея и наиболее значимые экспонаты, а также экспозицию и интерьеры.

Πpинимaлocь вo внимaниe оформление работ и их вовлеченность в учебный процесс, а также сотрудничество и встречи школьников с ветеранами и тружениками тыла.

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#Дальний Восток #школа

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