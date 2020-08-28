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28августа
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сегодня, 15:08 1

Экс-глава Амурского ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Экс-глава Амурского ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Фото: pixabay.com

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего директора ФГУП «Амурское» ФСИН России. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По материалам расследования, в 2015 году подозреваемый заключил с госзакзчиками контракты, по которым был обязан поставить продукты питания для спецконтингента. При этом, его предприятие не обладало необходимыми мощностями и возможностями для изготовления всего объема продукции.

Чтобы избежать ответственности за нарушение контрактов, бывший директор Амурского ФСИН дал подчиненным распоряжение об изготовлении фиктивных товарных накладных о поставке товара в госучреждения. Также он заключил договоры, по которым якобы поставленная продукция хранилась в ФГУП «Амурское».

Ущерб нанесённый 18-ти территориальным органам ФСИН России, составил более 190 млн. рублей.

Дело расследовало УМВД России по Амурской области, теперь оно передано в суд. За совершение подобного преступления грозит до 10 лет тюрьмы.

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#криминал

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Комментарии
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  • Аутист

    Аутист
    3 минуты назад

    Вы хоть думайте что пишете в заголовке и по тексту, какой экс-глава ФСИН? ФСИН это федеральный орган государственной власти, а не ФГУП который находится в ведении ФСИН и о котором идет речь...

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