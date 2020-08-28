Астраханское кладбище может зарасти мусором

Буквально вчера мы написали про рейд общественников по свалкам, и вот тебе раз.... Возле Астрохановского кладбища появился мусор неизвестного происхождения. Под его забором лежат большие мешки с отходами, об этом нам рассказали местные жители.

— Сегодня утром я ехала на сплавную контору по дороге через Астрахановское кладбище. Там около дороги со стороны улицы Театральной и Пограничной лежат мешки с мусором. Они набиты коробками из-под обуви, банками, пластиковыми упаковками и полиэтиленом, — рассказала жительница Астрахановки Галина.

Женщина подозревает, что свалку организовала какая-то торговая сеть или китайский склад. Такой вывод она сделала из-за иероглифов, нарисованных на мешках. За комментариями мы обратились к региональному оператору по вывозу ТКО.

— Мы регулярно проводим рейды по обнаружению и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Эта свалка образовалась совсем недавно. Мы оперативно выехали на место и проверили поступившую информацию. На месте мы обнаружили отходы, которые не относятся к ТКО. Мы направим официальное письмо в управление ЖКХ администрации города Благовещенска, — ответили в региональном операторе ООО «Полигон».

В администрации, в свою очередь, сформировали и отправили заявку в «ГСТК» на проведение работ по уборке.