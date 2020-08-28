Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:11 1

Астраханское кладбище может зарасти мусором

Астраханское кладбище может зарасти мусором

Буквально вчера мы написали про рейд общественников по свалкам, и вот тебе раз.... Возле Астрохановского кладбища появился мусор неизвестного происхождения. Под его забором лежат большие мешки с отходами, об этом нам рассказали местные жители.

— Сегодня утром я ехала на сплавную контору по дороге через Астрахановское кладбище. Там около дороги со стороны улицы Театральной и Пограничной лежат мешки с мусором. Они набиты коробками из-под обуви, банками, пластиковыми упаковками и полиэтиленом, — рассказала жительница Астрахановки Галина.

Женщина подозревает, что свалку организовала какая-то торговая сеть или китайский склад. Такой вывод она сделала из-за иероглифов, нарисованных на мешках. За комментариями мы обратились к региональному оператору по вывозу ТКО.

— Мы регулярно проводим рейды по обнаружению и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Эта свалка образовалась совсем недавно. Мы оперативно выехали на место и проверили поступившую информацию. На месте мы обнаружили отходы, которые не относятся к ТКО. Мы направим официальное письмо в управление ЖКХ администрации города Благовещенска, — ответили в региональном операторе ООО «Полигон».

В администрации, в свою очередь, сформировали и отправили заявку в «ГСТК» на проведение работ по уборке.

Просмотров всего: 335

#жизнь

распечатать


Общество

Амурским ветеранам труда сохранят выплату при переезде, а учащимся ссузов проиндексировали стипендии
Общество

Минобрнауки Приамурья: школа-интернат № 5 в Новобурейском ликвидирована не будет
Общество 6

Уникальную школу-интернат № 5 в Новобурейском грозятся постепенно расформировать
Общество 6

В Благовещенске проверили уборку несанкционированных свалок
Комментарии
Показать все (1)
  • Папа Римский

    Папа Римский
    55 минут назад

    Дольше разъезжали туда-сюда, собирали коммисии, слали друг-дружке письма с лозунгами "кто виноват и как дальше жить", формировали заявку чем там мусору.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь