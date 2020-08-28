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28августа
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В Свободном по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело

В Свободном по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло в Свободном. Напомним, авария случилась 27 августа около 2 часов ночи. По уточненной информации, один человек погиб, трое получили ранения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, ДТП произошло в районе улиц Ленина – Почтамтская. Водитель автомобиля Toyota Crown врезался в асфальтоукладчик. От удара иномарка загорелась.

В результате происшествия, 27-летний пассажир погиб на месте. Трое других граждан – 20, 26 и 27 лет с различными травмами были доставлены в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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#криминал #Свободный

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