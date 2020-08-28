Осенью в Свободном достроят физкультурно-оздоровительный комплекс

В октябре в Свободном должны закончить строительство ФОКа. Строят его на средства программы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Акртики. На объекте завершается благоустройство. Сейчас работа выполнена на 60%.

Кроме этого, еще предстоит установить фасонные элементы, выполнить внутри здания чистовые отделочные работы.

«Общая площадь зала, расположенного на первом этаже здания — 1200 квадратных метров, вся постройка занимает порядка 2200 квадратных метров. Помимо спортивного зала, в ФОКе будут оборудованы тренажёрный и фитнес залы, столовая, методические кабинеты. Стадион на прилегающей территории с покрытием из резиновой крошки будет размером 60 на 30 метров. Рядом расположатся площадки для воркаута, подготовки и сдачи норм ГТО. К строительству мы приступили в мае прошлого года, в этом году к концу октября планируем закончить все работы», — рассказал побывавшему на днях в городе министру строительства области представитель подрядной организации.