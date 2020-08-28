Интервью Амур.инфо: как обучить ребёнка иностранным языкам

С началом нового учебного года многие родители начинают задумываться, чем занять своего ребёнка в свободное от школы время? Между прочим, изучение иностранных языков на сегодняшний день является не только одним из самых популярных вариантов, но и одним из самых востребованных в будущем.

Какие есть современные формы обучения языку и можно ли изучать сразу несколько языков — мы узнали у директора языкового центра Svoi Chinese Юлии Головачёвой и учителя английского языка Анастасии Емельяненко.

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Mr. Mustard