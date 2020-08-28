Василий Орлов раскритиковал не готовую к учебному году школу в Циолковском (видео)
Губернатор Приамурья Василий Орлов раскритиковал администрацию Циолковского за не готовую к учебному году школу № 7. Руководитель области назвал недопустимым то, что в учреждении до сих пор не закончился ремонт.
— Это очевидная недоработка. Другие школы абсолютно готовы, а здесь, когда до 1 сентября осталось несколько дней, до сих пор идёт ремонт. Это недопустимо. Поручение администрации: дети должны начать учебу в отремонтированной, готовой школе, — сказал губернатор.
В школе – хорошая новая столовая с современным оборудованием, но кормить детей по новым нормативам — 63 рубля на ребенка — здесь пока не готовы. Губернатор подчеркнул, что это недопустимо. Взять ситуацию на контроль он поручил региональному министерству образования и науки.
— Не может быть никаких других вариантов. С 1 сентября дети должны получать полноценное питание, — добавил Василий Орлов.
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