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28августа
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сегодня, 13:32 1

Василий Орлов раскритиковал не готовую к учебному году школу в Циолковском (видео)

Василий Орлов раскритиковал не готовую к учебному году школу в Циолковском (видео)
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов раскритиковал администрацию Циолковского за не готовую к учебному году школу № 7. Руководитель области назвал недопустимым то, что в учреждении до сих пор не закончился ремонт.

— Это очевидная недоработка. Другие школы абсолютно готовы, а здесь, когда до 1 сентября осталось несколько дней, до сих пор идёт ремонт. Это недопустимо. Поручение администрации: дети должны начать учебу в отремонтированной, готовой школе, — сказал губернатор.

В школе – хорошая новая столовая с современным оборудованием, но кормить детей по новым нормативам — 63 рубля на ребенка — здесь пока не готовы. Губернатор подчеркнул, что это недопустимо. Взять ситуацию на контроль он поручил региональному министерству образования и науки.

— Не может быть никаких других вариантов. С 1 сентября дети должны получать полноценное питание, — добавил Василий Орлов.

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#губернатор #Циолковский

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Получил по сопатке от Мишустина, поехал по области со всеми делиться

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