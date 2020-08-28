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28августа
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сегодня, 12:38 1

В Благовещенске отремонтируют самую старую тепломагистраль

В Благовещенске отремонтируют самую старую тепломагистраль
Фото: пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК»

«Амурская генерация» капитально отремонтирует самую старую тепловую магистраль в Благовещенске. Участок в 240 метров расположен по улице Амурской между Комсомольской и Мухина. На работы выделили почти 23 миллиона рублей.

Во время реконструкции заменят 480 метров трубопровода, а также строительные конструкции. Сейчас заменили 160 железобетонных сооружений из 320 существующих.

– Ремонтные работы тепломагистрали стартовали в конце июля. В настоящий момент в соответствии с графиком выполнено 65 процентов работ. По плану работы должны завершиться к середине сентября. На объекте задействовано 18 специалистов, привлечено восемь единиц тяжелой техники, – рассказал заместитель начальника цеха тепловых сетей Ярослав Верхотуров.

Интересно, что это тепломагистраль – первая теплотрасса, которая функционирует в областном центре с 1976 года. Её длина порядка семи километров. Ежегодно специалисты Благовещенской ТЭЦ планомерно проводят замену участков трубопроводов.

В следующем году специалисты Благовещенской ТЭЦ планируют заменить участок трассы до улицы Калинина, сообщает пресс-служба компании.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    12 минут назад

    Всё же отремонтируют, это хорошо! Так-то там перекопали довольно давно, почти месяц уже назад.

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