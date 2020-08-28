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28августа
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Амурским ветеранам труда сохранят выплату при переезде, а учащимся ссузов проиндексировали стипендии

Амурским ветеранам труда сохранят выплату при переезде, а учащимся ссузов проиндексировали стипендии
Фото: zsamur.ru

В сентябре вступят в силу изменения закона о ветеранах труда Амурской области. Их во втором чтении принял Амурский парламент. Теперь ветеранам труда Приамурья сохранят социальную выплату даже при переезде в другой регион страны.

— Сохранить эту доплату очень важно. Ветераны труда — это люди, много лет отдавшие Приамурью. В развитие региона они вкладывали не только труд, но и своё здоровье. Поэтому правительство области должно их поддержать. Также это будет стимулировать других к качественному труду и получению звания, — отметил Андрей Рудь.

Звание «ветеран труда» в Приамурье присваивается пенсионерам, проработавшим на одном предприятии не менее 20 лет. Общий трудовой стаж должен быть не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. А также необходима Почётная грамота Законодательного Собрания, губернатора или федерации профсоюзов.

Парламент одобрил индексацию академической и социальной стипендий учащимся ссузов. Теперь их минимальный размер составит 544,75 рубля 817,14 рубля соответственно. Закон вступит в силу 1 сентября, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области.

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