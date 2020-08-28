С середины сентября в Приамурье запретят курить в общественных местах

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В Приамурье с середины сентября нельзя будет курить в общественных местах. Это площади, набережные, скверы и парки, а также автобусные остановки и пять метров от них. Нарушителям придётся раскошелиться от одной до трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

А если на открытом воздухе проходят мероприятия, то дымить рядом с ними также будет нельзя. Запрет распространяется на здания органов власти и госучреждения, а также территорию вокруг них, включая парковки. Такой закон во втором чтении рассмотрел Амурский парламент.



— Табачный дым вреден не только для курильщика, но и для окружающих. С помощью такого закона мы искореним курение в общественных местах. Под запрет попадают также вейпы, электронные сигареты и кальяны, — прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам Андрей Рудь.



Закон об административной ответственности вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Ориентировочно в середине сентября. Контролировать его исполнение будут специалисты административных комиссий. Они смогут составлять протоколы, рассматривать административные дела и определять размер штрафа, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области.