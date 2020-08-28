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28августа
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сегодня, 11:52 5

С середины сентября в Приамурье запретят курить в общественных местах

С середины сентября в Приамурье запретят курить в общественных местах
Фото: unsplash.com

В Приамурье с середины сентября нельзя будет курить в общественных местах. Это площади, набережные, скверы и парки, а также автобусные остановки и пять метров от них. Нарушителям придётся раскошелиться от одной до трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

А если на открытом воздухе проходят мероприятия, то дымить рядом с ними также будет нельзя. Запрет распространяется на здания органов власти и госучреждения, а также территорию вокруг них, включая парковки. Такой закон во втором чтении рассмотрел Амурский парламент.

— Табачный дым вреден не только для курильщика, но и для окружающих. С помощью такого закона мы искореним курение в общественных местах. Под запрет попадают также вейпы, электронные сигареты и кальяны, — прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам Андрей Рудь.

Закон об административной ответственности вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Ориентировочно в середине сентября. Контролировать его исполнение будут специалисты административных комиссий. Они смогут составлять протоколы, рассматривать административные дела и определять размер штрафа, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области.

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#закон #заксобрание #здоровье

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А до этого можно было курить везде? О_О

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    А это уже какая по счёту серия сериала "Курение в общественных местах запрещено"? Чёт я уже больше 2х лет не курю, и то помню. как всё это разрабатывали-принимали, одобряли и... и ничё из этого не выполнялось. И не будет выполнятся.

    Не... ну для пурядку проведут пару ходок по остановкам и даже поймают "злобного и злостного курильщика" студента. На этом всё и кончится.

    Опасность от дыма табака ведь не столь уж и страшна, чем получить на замечание кулаком в зубатник за выпендрёж. И не те времена, чтоб толпа поддержала. -

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    денег в казне не хватает-почти все депутаты в Заксе курят

  • амурская алена

    амурская алена
    59 минут назад

    На свежем воздухе,если рядом курит,отошёл от него подальше и жди автобус,а вот если сидишь дома,и на протяжении нескольких лет,человек на балконе курит и весь дым идет в квартиру,вот уж,где вред,как с этим бороться???

  • Кроненберг

    Кроненберг
    10 минут назад

    единороссовское ханжество-типа забота о народе

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