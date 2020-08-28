Приамурье оказалось в числе лидеров по оказанию прямой финансовой помощи бизнесу

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В правительстве региона обсудили реализацию мер поддержки предпринимателям Амурской области. На заседании Совета по развитию МСП также поделились актуальными проблемами, с которыми сталкивается бизнес-сообщество.

Отмечается рост обращений в центр «Мой бизнес» – к специалистам пришли 550 предпринимателей с начала года. Так, например, увеличилось число заявок на разработку сайтов компаний, упаковку бизнеса во франшизы, а также регистрацию товарного знака, сообщает пресс-служба амурского минэкономразвития.

Кроме этого, расширен механизм прямых финансовых выплат пострадавшим бизнесменам. Первая программа субсидирования стартовала в июле. За это время деньги на поддержку своего дела получили 350 субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идёт о сумме 25,6 миллиона рублей.

Министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова на заседании рассказал, что с сентября в большинстве муниципальных образований откроется приём заявок на допсубсидии. Деньги из бюджета Приамурья могут получить ещё порядка 900 организаций в сфере туризма, общественного питания, гостиничного бизнеса, досуга, культуры и спорта.

– Комплекс «антикризисной» поддержки бизнеса в Приамурье действительно большой, а по части прямой финансовой помощи мы в числе лидеров среди субъектов. Несмотря на это, в ближайшей перспективе направления в поддержке предпринимательства необходимо акцентировать на дальнейшее развитие. Негативные последствия ограничительных мер по коронавирусу рано или поздно закончатся, после чего более актуальным встанет вопрос о мерах, которые, в первую очередь, будут направлены на улучшения условий ведения бизнеса в регионе. У нас есть на это дополнительные ресурсы. Основная задача сейчас определить дальнейшие шаги по этим направлениям при непосредственном участии предпринимательского сообщества, – отметил губернатор Василий Орлов.

Председатель Совета Борис Белобородов обратил внимание присутствующих на проблемах, которые связаны с рассмотрением в арбитражных судах споров о защите прав интеллектуальной собственности, взаимодействием с операторами сбора ТКО, установлением тарифов на электроэнергию.