Уровень воды в реке Томь упал на 11 сантиметров

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Белогорске уровень воды на реке Томь — 398 сантиметров. Произошёл спад на 11 сантиметров. Пойма подтоплена на 98 сантиметров. Административные комиссии в Белогорске ещё обследуют подтопленные приусадебные участки. Спасатели областного ПСО оказывают адресную помощь населению. Уже раздали 400 литров воды и 200 булок хлеба. Через подтопленный участок автомобильной дороги Белогорск — Остров Старица работает круглосуточная переправа. Здесь задействовано три единицы техники, из них два плавательных средства. Уже перевезли 37 человек, из них пятеро детей.



На подтопленной территории остаются 150 человек, в том числе 28 детей, которые отказались от эвакуации. Последствия паводка ликвидируют 277 человек, 112 единиц техники и шесть плавательных средств.



Уровень воды на реке Правый Уркан — 664 сантиметра. Пойма подтоплена на 84 см. В течение суток возможен подъем на 5-15 сантиметров, до отметки опасного явления. Однако после подъёма возможен спад и подтопление жилых домов не прогнозируется. Не исключено подтопление участков дороги Зея – Ивановка. На других реках области — Белая и Ивановка наблюдается медленное понижение уровня воды, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.