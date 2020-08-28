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сегодня, 11:22 1

Уровень воды в реке Томь упал на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Томь упал на 11 сантиметров
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

На сегодня, 28 августа в области остаются подтоплены девять населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. В двух подтопленных частных жилых домах проживает семь человек и двое детей.

В Белогорске уровень воды на реке Томь — 398 сантиметров. Произошёл спад на 11 сантиметров. Пойма подтоплена на 98 сантиметров. Административные комиссии в Белогорске ещё обследуют подтопленные приусадебные участки. Спасатели областного ПСО оказывают адресную помощь населению. Уже раздали 400 литров воды и 200 булок хлеба. Через подтопленный участок автомобильной дороги Белогорск — Остров Старица работает круглосуточная переправа. Здесь задействовано три единицы техники, из них два плавательных средства. Уже перевезли 37 человек, из них пятеро детей.

На подтопленной территории остаются 150 человек, в том числе 28 детей, которые отказались от эвакуации. Последствия паводка ликвидируют 277 человек, 112 единиц техники и шесть плавательных средств.

Уровень воды на реке Правый Уркан — 664 сантиметра. Пойма подтоплена на 84 см. В течение суток возможен подъем на 5-15 сантиметров, до отметки опасного явления. Однако после подъёма возможен спад и подтопление жилых домов не прогнозируется. Не исключено подтопление участков дороги Зея – Ивановка. На других реках области — Белая и Ивановка наблюдается медленное понижение уровня воды, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#большая вода #погода #природа

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    21 минута назад

    АИ, на Яндексе в бегущей строке Амурского блока новостей, уровень воды в реке Томь снизился на 24 см. Кому верить?

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