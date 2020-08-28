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28августа
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сегодня, 11:09 0

Амурчанин сядет на шесть лет за сломанную кисть полицейского

Амурчанин сядет на шесть лет за сломанную кисть полицейского
Фото: unsplash.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанина, который накинулся на полицейского и сломал ему кисть. Инцидент произошел в октябре 2018 года.

В дежурную часть от горожанки поступило сообщение о том, что ее избивает муж. На вызов отправился участковый. Прибыв на место происшествия, он вошел в квартиру и начал опрашивать потерпевшую. В этот момент в квартиру позвонил ее супруг, однако женщина попросила не открывать дверь и не впускать его.

Полицейский сам открыл дверь и представился дебоширу. В этот момент мужчина начал проявлять агрессию. Он дважды ударил кулаками участковому по лицу, а затем еще четыре раза по рукам, которыми он пытался прикрыться. В итоге полицейский получил закрытый перелом кости кисти.

В суде мужчина полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В связи с тем, что подсудимый совершил тяжкое преступление в период двух непогашенных судимостей, его дело было рассмотрено как особо опасный рецидив. По совокупности приговоров он получил шесть лет колонии особого режима.

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#криминал #происшествия #суды

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