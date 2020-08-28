У берегов Аляски всплыла российская подлодка

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«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили о готовности прийти на помощь при получении сигналов бедствия.

Как стало известно, всплывшей субмариной оказался атомный подводный крейсер «Омск». Его выход на поверхность был запланирован, никакой аварийной ситуации нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте РФ.