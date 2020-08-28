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28августа
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сегодня, 11:03 0

У берегов Аляски всплыла российская подлодка

У берегов Аляски всплыла российская подлодка
Фото: zvezda.ru

Российская подлодка всплыла у берегов Аляски. Об этом сообщило Северное командование ВС США в Twitter, пишет РБК.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили о готовности прийти на помощь при получении сигналов бедствия.

Как стало известно, всплывшей субмариной оказался атомный подводный крейсер «Омск». Его выход на поверхность был запланирован, никакой аварийной ситуации нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте РФ.

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#военные

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