В Амурской области частично подтоплены девять населённых пунктов

Фото: 28.mchs.gov.ru

На территории Приамурья сохраняется сложная паводковая обстановка. В семи муниципальных образованиях частично подтоплены территории девяти населенных пунктов, шесть участков автомобильных дорог местного значения. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.



Остаются подтопленными два жилых дома в Белогорске и 479 приусадебных участков. 402 из них находятся в Белогорске, 45 — в Благовещенске, 11 — в Ромненском, 10 — в Ивановском и Серышевском, один — в Благовещенском районе.



В Благовещенске работает пункт временного размещения, здесь находятся двое пострадавших от паводка. Ещё пять ПВР находятся в Ромнах, Пригородном, Серышеве, Овсянке и Белогорске.



В ликвидации последствий дождевого паводка задействованы 277 человек и 112 единиц техники, в том числе — шесть плавсредств.