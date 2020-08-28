Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:54 0

В Амурской области частично подтоплены девять населённых пунктов

В Амурской области частично подтоплены девять населённых пунктов
Фото: 28.mchs.gov.ru

На территории Приамурья сохраняется сложная паводковая обстановка. В семи муниципальных образованиях частично подтоплены территории девяти населенных пунктов, шесть участков автомобильных дорог местного значения. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

Остаются подтопленными два жилых дома в Белогорске и 479 приусадебных участков. 402 из них находятся в Белогорске, 45 — в Благовещенске, 11 — в Ромненском, 10 — в Ивановском и Серышевском, один — в Благовещенском районе.

В Благовещенске работает пункт временного размещения, здесь находятся двое пострадавших от паводка. Ещё пять ПВР находятся в Ромнах, Пригородном, Серышеве, Овсянке и Белогорске.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействованы 277 человек и 112 единиц техники, в том числе — шесть плавсредств.

Просмотров всего: 64

#большая вода #МЧС

распечатать


Происшествия

В Зейском районе начала подниматься река Уркан
Общество

В шести районах Амурской области продолжают устранять последствия паводков
Общество

Уровень воды в реке Томь снизился на 24 сантиметра за сутки
Общество

Подъезд к селу Ивановка Зейского района закрыли
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь