Свободный от Москвы

Московский аналитик Юрий Крупнов предложил перенести столицу России на Дальний Восток – в город Свободный. Крупнов уверен, что перенос даст толчок обновлению элиты и динамики страны.

Российский общественный деятель, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России на Дальний Восток. Такую инициативу он озвучил в разговоре с членом Общественной палаты Амурской области Павлом Антошиным на канале «Амурский общественник» в YouTube.

“ «Я считаю, что это вопрос номер один. Если мы этого не сделаем в ближайшее время, то мы можем потерять страну, как потеряли СССР 30 лет назад. Это вопрос не просто безопасности, это вопрос жизни и смерти страны, благосостояния каждого из нас», – отметил аналитик. По его мнению, Москва сегодня перенаселена, она затягивает жителей из соседних городов.

Новой столицей, по мнению Крупнова, должен стать город Свободный. «Мы должны быть своей столицей там, где самое сложное – а это как раз Дальний Восток. <…> Там, где рождается по сути новая проблематика мировая и историческая. <…> С точки зрения, «куда» – я считаю, что в Амурскую область. В район примерно Свободного. Там, где сейчас космодром Восточный и строится мощнейший газоперерабатывающий комплекс. Я считаю, это ключевой инфраструктурный узел, который создается на базе Свободненского и соседних районов. И переносить надо сюда», – подчеркнул Юрий Крупнов.

Такой перенос он сравнил с «прорубанием окна в Европу», когда Петр I сделал столицей страны Санкт-Петербург, а также со становлением Московской Руси.

Компромиссными вариантами Крупнов назвал города Сибири: Новосибирск или Омск. «Но в любом случае нужно идти за Урал – на Восток, переносить туда столицу. Это вопрос и обновления элиты, и обновления динамики страны», – добавил аналитик.

На первый взгляд, заявление Юрия Крупнова выглядит довольно экзотическим. Аналитик и сам признает, что у этой идеи мало поддержки. Однако с тем, что города Дальнего Востока необходимо развивать, сегодня не спорит никто. И для этого есть другие форматы, говорит политолог Глеб Кузнецов.

“ «Разговоры о переносе столицы России не новы и не уникальны и до сих пор заканчивались примерно одним и тем же. Это серьёзное предприятие – финансово, логистически и политически очень дорогое. А главное – вопрос, на самом деле, отнюдь не в том, где географически находится столица, а в том, какие полномочия, ресурсы и возможности имеют регионы», – говорит по этому поводу глава совета Экспертного института социальных исследований политолог Глеб Кузнецов.

По его мнению, проблему «москвоцентричности» надо решать усилением федеративности, более справедливым распределением полномочий между разными уровнями власти (как юридически, так и географически), а вовсе не передачей формального звания главного города Екатеринбургу, Красноярску или амурскому Свободному.

«Грубо говоря, Свободному нужен ещё один газоперерабатывающий завод, а не здание министерства культуры с его армией чиновников. Развитие Амурской области и всего Дальнего Востока невозможно без создания производств – добывающих и перерабатывающих, привлечения людей, внедрения инноваций. Перенос столицы, в краткосрочной перспективе меняющий направления миграционных потоков, развитие транспорта и прочей инфраструктуры – никак не поможет развитию Дальнего Востока в горизонте ближайших, скажем, 30 лет. Построят красивый большой аэропорт и не более. Прямую выгоду из этого извлекут только авиакомпании, которые за большие деньги будут возить на Дальний Восток десятки тысяч людей, вынужденных по долгу службы постоянно общаться с чиновниками», – продолжает Глеб Кузнецов.

Эксперт добавил, что переформатирование даже крупного города-миллионника, а уж тем более строительство нового города со всей соответствующей инфраструктурой – транспортной, жилищной, сферой обслуживания, обойдётся «в космические деньги», которые как раз-таки можно направить напрямую на развитие того же Дальнего Востока. По мнению политолога, «это даст куда более очевидный и быстрый результат, чем очередной мегапроект по переустройству всей жизни страны».

В последние годы политики и общественники предлагали перенести столицу из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие города.

Часто говорят о переносе столицы в Санкт-Петербург, который Петр I изначально строил столичным городом. В последний раз вопрос обсуждался в 2016 году. Категорически против этого высказывалась губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко: она называла идею «вредной для страны» и говорила, что «у нас есть одна столица – Москва, которая успешно справляется со своими функциями».

Популярна идея переноса столицы в Сибирь. В 2009 году это предлагал сделать лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В 2012 году такую же инициативу озвучил глава МЧС Сергей Шойгу. «Ну, я бы видел (столицу), например, в середине России. Томск, Омск, Иркутск, Красноярск — как раз самая середина нашей страны. Там есть все. Буквально не так давно перешли рубеж миллионный. Красноярск стал городом-миллионником. Там начато строительство метро. Почему не Новосибирск? Там тоже все есть, но это, может быть, потому, что я сибиряк», – говорил он в интервью «Коммерсанту». Мэр Москвы Сергей Собянин, узнав об этом, выразил надежду, что это шутка, и назвал перенос столицы в Сибирь «катастрофой» для жителей Москвы и Подмосковья. За перенос выступал и гендиректор «Русала» Олег Дерипаска. «Необходимо двигать столицу в Сибирь, столица в Москве ведет к коррупции и излишней централизации», – говорил он в 2014 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Перенести столицу на Дальний Восток в августе 2013 года предлагал мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Он считал, что это поможет решить экономические проблемы восточной части страны и территориальные споры.

Возможной столицей называли и Екатеринбург. В 2017 году, в частности, это предложил член высшего совета партии «Единая Россия», директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Бывший в то время мэром Екатеринбурга Евгений Ройзман идею поддержал.

Дальше разговоров ни в одном случае дело не зашло, но успешные примеры переноса столиц демонстрируют зарубежные страны.

Турция

Перенос столицы из Стамбула в Анкару в 1923 году был связан с победой турецкой революции и упразднением султаната. Первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк почти сразу же объявил о переносе столицы из Стамбула, символизирующего султанскую власть, в провинциальную Анкару, избавленную от «пережитков прошлого». Новая столица Турции представляла собой полное захолустье, иностранные послы саркастически упоминали в мемуарах, что горожане привязывают своих ослов прямо к решетчатой ограде Министерства иностранных дел. Но переезд позволил избавиться от чиновников старого режима и справиться с основной проблемой Османской империи – коррупцией. Сегодня Анкара – огромный мегаполис и второй по величине город в стране.

Бразилия

Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в Бразилиа в 1960 году – это хрестоматийный пример борьбы со «столицоцентричностью». Концентрация экономической активности на побережье вокруг Рио-де-Жанейро давно раздражала бразильцев, живущих «на окраинах», и в 1955 году один из кандидатов на пост президента Жуселину Кубичек сделал перенос столицы главным пунктом своей предвыборной программы. После победы на выборах в кратчайшие сроки был принят проект нового города, и 60-тысячная армия строителей принялась за дело. В 1960 году город достроили. Жители очень скоро начали жаловаться на его непомерные масштабы, явно созданные не для передвижения пешком под палящим солнцем. Но бразильцы все равно полюбили город. А перенос столицы значительно повлиял на жизнь всей Бразилии, переориентировав миграционные потоки, оживив инфраструктуру внутренних регионов и дав толчок социально-экономическому развитию континентальной части страны.

Германия

Перенос столицы может быть и вынужденным, как это произошло в Германии в 1949 году, когда страна разделилась на ФРГ и ГДР. Берлин оказался в советской зоне оккупации, став столицей новой социалистической республики. «Западным» немцам пришлось срочно подыскивать альтернативу, и столицу перенесли в Бонн, небольшой город на берегу Рейна. Спустя 40 лет Германия снова объединилась, и Бундестаг проголосовал за восстановление исторической справедливости – столица снова переехала в Берлин, а Бонну «на память» остались лишь несколько внушительных офисов ООН и ряда других международных организаций.

Казахстан

На постсоветском пространстве Казахстан стал первопроходцем в вопросе переноса столиц. В 1997 году столицу перенесли из Алма-аты в Акмолу (позже Астана, а теперь Нур-Султан). Официально причинами стали опасность разрушительных землетрясений и исчерпание возможностей развития города. Но перенос столицы решал, прежде всего, этнополитическую проблему. К середине 1990-х годов Казахстан оказался расколот на две части: русскоязычный индустриальный север и казахский аграрный юг. Это грозило серьёзными политическими проблемами, и перенос столицы с юга на север страны должен был перенаправить миграционные потоки и вынудить две общности перемешаться между собой, исключая угрозу сепаратизма. Эта цель была достигнута лишь частично, но положительный эффект от рокировки был – Акмолинская область после обретения столичного статуса и создания особой зоны развития пережила бурный экономический рост, а Нур-Султан очень скоро превратился из некрупного областного центра во второй по величине город в стране, и он всё ещё продолжает расти.