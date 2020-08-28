Свободный от Москвы
Московский аналитик Юрий Крупнов предложил перенести столицу России на Дальний Восток – в город Свободный. Крупнов уверен, что перенос даст толчок обновлению элиты и динамики страны.
Российский общественный деятель, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России на Дальний Восток. Такую инициативу он озвучил в разговоре с членом Общественной палаты Амурской области Павлом Антошиным на канале «Амурский общественник» в YouTube.
Новой столицей, по мнению Крупнова, должен стать город Свободный. «Мы должны быть своей столицей там, где самое сложное – а это как раз Дальний Восток. <…> Там, где рождается по сути новая проблематика мировая и историческая. <…> С точки зрения, «куда» – я считаю, что в Амурскую область. В район примерно Свободного. Там, где сейчас космодром Восточный и строится мощнейший газоперерабатывающий комплекс. Я считаю, это ключевой инфраструктурный узел, который создается на базе Свободненского и соседних районов. И переносить надо сюда», – подчеркнул Юрий Крупнов.
Такой перенос он сравнил с «прорубанием окна в Европу», когда Петр I сделал столицей страны Санкт-Петербург, а также со становлением Московской Руси.
Компромиссными вариантами Крупнов назвал города Сибири: Новосибирск или Омск. «Но в любом случае нужно идти за Урал – на Восток, переносить туда столицу. Это вопрос и обновления элиты, и обновления динамики страны», – добавил аналитик.
На первый взгляд, заявление Юрия Крупнова выглядит довольно экзотическим. Аналитик и сам признает, что у этой идеи мало поддержки. Однако с тем, что города Дальнего Востока необходимо развивать, сегодня не спорит никто. И для этого есть другие форматы, говорит политолог Глеб Кузнецов.
По его мнению, проблему «москвоцентричности» надо решать усилением федеративности, более справедливым распределением полномочий между разными уровнями власти (как юридически, так и географически), а вовсе не передачей формального звания главного города Екатеринбургу, Красноярску или амурскому Свободному.
«Грубо говоря, Свободному нужен ещё один газоперерабатывающий завод, а не здание министерства культуры с его армией чиновников. Развитие Амурской области и всего Дальнего Востока невозможно без создания производств – добывающих и перерабатывающих, привлечения людей, внедрения инноваций. Перенос столицы, в краткосрочной перспективе меняющий направления миграционных потоков, развитие транспорта и прочей инфраструктуры – никак не поможет развитию Дальнего Востока в горизонте ближайших, скажем, 30 лет. Построят красивый большой аэропорт и не более. Прямую выгоду из этого извлекут только авиакомпании, которые за большие деньги будут возить на Дальний Восток десятки тысяч людей, вынужденных по долгу службы постоянно общаться с чиновниками», – продолжает Глеб Кузнецов.
Эксперт добавил, что переформатирование даже крупного города-миллионника, а уж тем более строительство нового города со всей соответствующей инфраструктурой – транспортной, жилищной, сферой обслуживания, обойдётся «в космические деньги», которые как раз-таки можно направить напрямую на развитие того же Дальнего Востока. По мнению политолога, «это даст куда более очевидный и быстрый результат, чем очередной мегапроект по переустройству всей жизни страны».
В последние годы политики и общественники предлагали перенести столицу из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие города.
Часто говорят о переносе столицы в Санкт-Петербург, который Петр I изначально строил столичным городом. В последний раз вопрос обсуждался в 2016 году. Категорически против этого высказывалась губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко: она называла идею «вредной для страны» и говорила, что «у нас есть одна столица – Москва, которая успешно справляется со своими функциями».
Популярна идея переноса столицы в Сибирь. В 2009 году это предлагал сделать лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В 2012 году такую же инициативу озвучил глава МЧС Сергей Шойгу. «Ну, я бы видел (столицу), например, в середине России. Томск, Омск, Иркутск, Красноярск — как раз самая середина нашей страны. Там есть все. Буквально не так давно перешли рубеж миллионный. Красноярск стал городом-миллионником. Там начато строительство метро. Почему не Новосибирск? Там тоже все есть, но это, может быть, потому, что я сибиряк», – говорил он в интервью «Коммерсанту». Мэр Москвы Сергей Собянин, узнав об этом, выразил надежду, что это шутка, и назвал перенос столицы в Сибирь «катастрофой» для жителей Москвы и Подмосковья. За перенос выступал и гендиректор «Русала» Олег Дерипаска. «Необходимо двигать столицу в Сибирь, столица в Москве ведет к коррупции и излишней централизации», – говорил он в 2014 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Перенести столицу на Дальний Восток в августе 2013 года предлагал мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Он считал, что это поможет решить экономические проблемы восточной части страны и территориальные споры.
Возможной столицей называли и Екатеринбург. В 2017 году, в частности, это предложил член высшего совета партии «Единая Россия», директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Бывший в то время мэром Екатеринбурга Евгений Ройзман идею поддержал.
Дальше разговоров ни в одном случае дело не зашло, но успешные примеры переноса столиц демонстрируют зарубежные страны.
Турция
Перенос столицы из Стамбула в Анкару в 1923 году был связан с победой турецкой революции и упразднением султаната. Первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк почти сразу же объявил о переносе столицы из Стамбула, символизирующего султанскую власть, в провинциальную Анкару, избавленную от «пережитков прошлого». Новая столица Турции представляла собой полное захолустье, иностранные послы саркастически упоминали в мемуарах, что горожане привязывают своих ослов прямо к решетчатой ограде Министерства иностранных дел. Но переезд позволил избавиться от чиновников старого режима и справиться с основной проблемой Османской империи – коррупцией. Сегодня Анкара – огромный мегаполис и второй по величине город в стране.
Бразилия
Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в Бразилиа в 1960 году – это хрестоматийный пример борьбы со «столицоцентричностью». Концентрация экономической активности на побережье вокруг Рио-де-Жанейро давно раздражала бразильцев, живущих «на окраинах», и в 1955 году один из кандидатов на пост президента Жуселину Кубичек сделал перенос столицы главным пунктом своей предвыборной программы. После победы на выборах в кратчайшие сроки был принят проект нового города, и 60-тысячная армия строителей принялась за дело. В 1960 году город достроили. Жители очень скоро начали жаловаться на его непомерные масштабы, явно созданные не для передвижения пешком под палящим солнцем. Но бразильцы все равно полюбили город. А перенос столицы значительно повлиял на жизнь всей Бразилии, переориентировав миграционные потоки, оживив инфраструктуру внутренних регионов и дав толчок социально-экономическому развитию континентальной части страны.
Германия
Перенос столицы может быть и вынужденным, как это произошло в Германии в 1949 году, когда страна разделилась на ФРГ и ГДР. Берлин оказался в советской зоне оккупации, став столицей новой социалистической республики. «Западным» немцам пришлось срочно подыскивать альтернативу, и столицу перенесли в Бонн, небольшой город на берегу Рейна. Спустя 40 лет Германия снова объединилась, и Бундестаг проголосовал за восстановление исторической справедливости – столица снова переехала в Берлин, а Бонну «на память» остались лишь несколько внушительных офисов ООН и ряда других международных организаций.
Казахстан
На постсоветском пространстве Казахстан стал первопроходцем в вопросе переноса столиц. В 1997 году столицу перенесли из Алма-аты в Акмолу (позже Астана, а теперь Нур-Султан). Официально причинами стали опасность разрушительных землетрясений и исчерпание возможностей развития города. Но перенос столицы решал, прежде всего, этнополитическую проблему. К середине 1990-х годов Казахстан оказался расколот на две части: русскоязычный индустриальный север и казахский аграрный юг. Это грозило серьёзными политическими проблемами, и перенос столицы с юга на север страны должен был перенаправить миграционные потоки и вынудить две общности перемешаться между собой, исключая угрозу сепаратизма. Эта цель была достигнута лишь частично, но положительный эффект от рокировки был – Акмолинская область после обретения столичного статуса и создания особой зоны развития пережила бурный экономический рост, а Нур-Султан очень скоро превратился из некрупного областного центра во второй по величине город в стране, и он всё ещё продолжает расти.
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