Путепровод на Загородной в Благовещенске откроется в субботу утром

Фото: благовещенск.рф

Утром 29 августа откроется движение по путепроводу на Загородной. Сегодня в течение дня завершатся работы по устройству слоя износа на подъездных путях. Как сообщает пресс-служба городской администрации, готовность дороги проверил губернатор Василий Орлов и мэр города Олег Имамеев.

Напомним, работы на путепроводе ведутся с февраля 2020 года. Изначально планировалось открыть его в октябре. Однако перед подрядчиком поставили задачу выполнить ремонт и открыть движение раньше. Идти с опережением графика удалось за счёт изменения в проектных решениях. Стоит отметить, что асфальтирование проезжей части проходило и ночью.

– Мы наблюдаем достаточно слаженную работу и подрядчика, и заказчика на этом участке. После укладки асфальта пройдет уборочная техника, чтобы полноценно подготовить участок к движению, – сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

При этом автомобилистам стоит помнить, что после открытия скорость будет ограничена до 40 километров в час. Это связано с продолжением ремонта. Рабочим предстоит ещё обустроить тротуары, ограждение и освещение. Полноценное открытие состоится в октябре.

– Практически завершена одна из транспортных артерий Благовещенска. Мост был признан аварийным, срочно было принято решение о его восстановлении. На ремонт было выделено 108 миллионов рублей. Подрядчик с опережением более чем на месяц закончил работы, но ещё нет света и пешеходных зон. Эти работы на контроле и будут завершены в ближайшее время. Открытие участка, конечно же, значительно скажется на транспортной обстановке в городе, – рассказал губернатор Василий Орлов.