В Зейском районе начала подниматься река Уркан
Накануне на территории Ивановского сельсовета власти ввели режим повышенной готовности. В районе начала подниматься река Уркан. За два дня ее уровень достиг отметки 659 сантиметров.
На данный момент в селе Ивановка водой перемыты три участка дороги. Движение транспортных средств приостановлено.
Как сообщает пресс-служба администрации Зейского района, в селе мониторят обстановку сотрудники МЧС, ГИБДД, поисково-спасательная группа и пожарные.
В селе Овсянка в превентивных целях подготовлен пункт временного размещения граждан.
Просмотров всего: 490