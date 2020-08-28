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28августа
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сегодня, 10:03 0

В Зейском районе начала подниматься река Уркан

В Зейском районе начала подниматься река Уркан
Фото: www.instagram.com/zeiskii_raion/

Накануне на территории Ивановского сельсовета власти ввели режим повышенной готовности. В районе начала подниматься река Уркан. За два дня ее уровень достиг отметки 659 сантиметров.

На данный момент в селе Ивановка водой перемыты три участка дороги. Движение транспортных средств приостановлено.

Как сообщает пресс-служба администрации Зейского района, в селе мониторят обстановку сотрудники МЧС, ГИБДД, поисково-спасательная группа и пожарные.

В селе Овсянка в превентивных целях подготовлен пункт временного размещения граждан.

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#большая вода

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