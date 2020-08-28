Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:56 3

О ситуации с захватом компании сотрудники «Покровского рудника» расскажут в своём Telegram-канале

О ситуации с захватом компании сотрудники «Покровского рудника» расскажут в своём Telegram-канале
Фото: og.ru

Оказавшиеся заложниками корпоративного скандала работники компании «Петропавловск» создали свой информресурс.

«Этот канал — интернет-представительство АО "Покровский рудник" — золотодобывающего предприятия из Амурской области. Мы переживаем не самые простые времена, и поэтому появилась необходимость создать источник честных и объективных новостей о происходящем». – пишут они канале.

Напомним читателям хронологию событий:

В июле 2020 года часть акционеров Petropavlovsk PLC, контролирующих около 35% акций, проголосовали за новый состав Совета Директоров, обвинив старое руководство в неэффективности. Голосование, которые многие посчитали срежессированным, вынудило одного из основателей компании Павла Масловского уйти со всех руководящих постов и покинуть Petropavlovsk.

17 августа акционеры Petropavlovsk назначили и. о. генерального директора Максима Мещерякова, который непосредственно связан с одним из акционеров, голосовавших против Масловского и прежнего руководства компании, и по мнению коллектива АО «Покровский рудник» не обладает достаточным опытом и компетенциями для руководства такими сложными комплексными предприятиями.

24 августа профсоюз работников «Петропавловска» опубликовал письмо, в котором выразил опасение судьбой предприятия и почти девяти тысяч работающих там людей. Основные опасения работников были связаны именно с фигурой назначенного и.о. генерального директора Максима Мещерякова.

Амур.инфо продолжает следить за развитием ситуации с амурским предприятием.

Просмотров всего: 650

#Конфликт в «Петропавловске»

распечатать


Эксклюзив 21

Начался силовой захват компании «Петропавловск»

Эксклюзив 20

Кризис в «Петропавловске»: профсоюз пригрозил забастовкой новому совету директоров
Экономика 10

Основатель ГК «Петропавловск» Павел Масловский рассказал о развитии конфликта вокруг компании
Комментарии
Показать все (3)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    нужно национализировать Покровский рудник

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Кроненберг 12 минут назад

    нужно национализировать Покровский рудник

    Как «Газпром - национальное достояние»? :)

  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    #ЯМЫМАСЛОВСКИЙ ))))

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь