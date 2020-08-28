О ситуации с захватом компании сотрудники «Покровского рудника» расскажут в своём Telegram-канале

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Оказавшиеся заложниками корпоративного скандала работники компании «Петропавловск» создали свой информресурс.

«Этот канал — интернет-представительство АО "Покровский рудник" — золотодобывающего предприятия из Амурской области. Мы переживаем не самые простые времена, и поэтому появилась необходимость создать источник честных и объективных новостей о происходящем». – пишут они канале.



Напомним читателям хронологию событий:



В июле 2020 года часть акционеров Petropavlovsk PLC, контролирующих около 35% акций, проголосовали за новый состав Совета Директоров, обвинив старое руководство в неэффективности. Голосование, которые многие посчитали срежессированным, вынудило одного из основателей компании Павла Масловского уйти со всех руководящих постов и покинуть Petropavlovsk.



17 августа акционеры Petropavlovsk назначили и. о. генерального директора Максима Мещерякова, который непосредственно связан с одним из акционеров, голосовавших против Масловского и прежнего руководства компании, и по мнению коллектива АО «Покровский рудник» не обладает достаточным опытом и компетенциями для руководства такими сложными комплексными предприятиями.



24 августа профсоюз работников «Петропавловска» опубликовал письмо, в котором выразил опасение судьбой предприятия и почти девяти тысяч работающих там людей. Основные опасения работников были связаны именно с фигурой назначенного и.о. генерального директора Максима Мещерякова.



Амур.инфо продолжает следить за развитием ситуации с амурским предприятием.