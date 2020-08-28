В Белогорске поезд переехал мужчину

Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk/

Обновлено: 09:37



Сегодня утром в Белогорске на железнодорожных путях произошла трагедия. Около 6 утра на Хабаровском переезде мужчина попал под поезд. Составом ему отрезало голову.

В социальных сетях поступают разные версии происшествия. Одни утверждают, что мужчина пролезал под стоящим составом, другие предполагают, что это был суицид. По одной из версий, погибший был военным.

Восточно-сибирское следственное управление на транспорте СК РФ обещало прокомментировать ситуацию позже.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, 28 августа в 6:14 утра в Белогорский линейный отдел поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда на станции Белогорск-1 обнаружил в междупутье лежащего человека.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что мужчина скончался. Документов при нем не обнаружено, поэтому личность погибшего на данный момент не установлена.

В настоящее время устанавливается причина смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего. Однозначного заключения эксперта о том, что гражданин погиб от железнодорожного травмирования, пока нет.