Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:17 3

В Белогорске поезд переехал мужчину

В Белогорске поезд переехал мужчину
Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk/

Обновлено: 09:37

Сегодня утром в Белогорске на железнодорожных путях произошла трагедия. Около 6 утра на Хабаровском переезде мужчина попал под поезд. Составом ему отрезало голову.

В социальных сетях поступают разные версии происшествия. Одни утверждают, что мужчина пролезал под стоящим составом, другие предполагают, что это был суицид. По одной из версий, погибший был военным.

Восточно-сибирское следственное управление на транспорте СК РФ обещало прокомментировать ситуацию позже.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, 28 августа в 6:14 утра в Белогорский линейный отдел поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда на станции Белогорск-1 обнаружил в междупутье лежащего человека.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что мужчина скончался. Документов при нем не обнаружено, поэтому личность погибшего на данный момент не установлена.

В настоящее время устанавливается причина смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего. Однозначного заключения эксперта о том, что гражданин погиб от железнодорожного травмирования, пока нет.

Просмотров всего: 1940

#происшествия #транспорт

распечатать

Фотогалерея

Происшествия

Амурчанин сядет на шесть лет за сломанную кисть полицейского
Общество 3

Путепровод на Загородной в Благовещенске откроется в субботу утром
Общество 4

На мосту через Зею закончили ремонт
Происшествия

В Благовещенске задержали подозреваемого в серии краж велосипедов
Комментарии
Показать все (3)
  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Анна Каренина... (

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Аннушка разлила масло?

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    42 минуты назад

    Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь