Россия создала резерв силовиков для Белоруссии

Прошедшее интервью с президентом РФ дало свои плоды, и дополнила информацию, ранее распространяемую СМИ. Владимир путин поведал Сергею Брилеву, бравшему у президента интервью, что Лукашенко лично попросил российского президента оказать помощь и составить некий резерв из сотрудников силовых структур. Лидеры двух стран договорились, что этот резерв не будет использован без крайней необходимости. Крайней необходимостью были обозначены действия экстремистских элементов, направленные на взятие власти штурмом и открытое мародерство.



Напомним, что с 9 августа на территории республики Беларусь проходят митинги. Протестующие требуют смены власти, и отрицают сведения ЦИК. Нередко митинги заканчиваются стычками граждан и сотрудников ОМОНа, но отмечается довольно спокойная ситуация в стране. Банки и магазины остаются целыми, люди не нападают на сотрудников МВД первыми.