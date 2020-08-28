Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость
сегодня, 07:17 0

Россия создала резерв силовиков для Белоруссии

Россия создала резерв силовиков для Белоруссии
Фото: front.new.jojo.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запросил помощи у России. Власти РФ создали резерв силовиков на случай, если ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля. Об этом сообщает «Газета.ру».

Прошедшее интервью с президентом РФ дало свои плоды, и дополнила информацию, ранее распространяемую СМИ. Владимир путин поведал Сергею Брилеву, бравшему у президента интервью, что Лукашенко лично попросил российского президента оказать помощь и составить некий резерв из сотрудников силовых структур. Лидеры двух стран договорились, что этот резерв не будет использован без крайней необходимости. Крайней необходимостью были обозначены действия экстремистских элементов, направленные на взятие власти штурмом и открытое мародерство.

Напомним, что с 9 августа на территории республики Беларусь проходят митинги. Протестующие требуют смены власти, и отрицают сведения ЦИК. Нередко митинги заканчиваются стычками граждан и сотрудников ОМОНа, но отмечается довольно спокойная ситуация в стране. Банки и магазины остаются целыми, люди не нападают на сотрудников МВД первыми.

Просмотров всего: 71

#политика #российская власть

распечатать


В России и мире

Президент России дал распоряжение разобраться с ситуацией в Куштау

сегодня, 04:24
В России и мире

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции
В России и мире

В Госдуме призывают отказаться от Пенсионного Фонда России
В России и мире

После 1 сентября возможна вспышка гриппа, связанная с началом учебного года
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь